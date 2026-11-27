En el marco del 47.° aniversario del Día Nacional del Comercio y los Servicios, el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, planteó una agenda enfocada en descentralizar la simplificación de trámites, revisar los tributos municipales y ampliar el financiamiento productivo.

Durante la jornada, el dirigente gremial expuso las conclusiones del intercambio con el superintendente nacional tributario, Román Maniglia, y con el ministro de Comercio, Luis Villegas, para agilizar gestiones en organismos como el Seniat, Sencamer y la Sunde, con el fin de extender esas facilidades hacia las alcaldías y las regiones para impulsar la formalización.

A su vez, José Gregorio Rodríguez señaló que casi 40 % de la carga fiscal recae en los tributos municipales, por lo que pidió formalmente integrar el Consejo Superior de Armonización Tributaria y revisar la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.

También advirtió que el financiamiento bancario representa cerca de 3,7 % del producto interno bruto, muy por debajo del promedio regional, y propuso reformar la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, además de solicitar la devolución de inmuebles o establecimientos intervenidos y el avance de leyes sobre consensos laborales y reforma tributaria antes del 31 de diciembre.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, respondió a los planteamientos del gremio y anunció la instrucción de suprimir desde este viernes la visa para los viajeros procedentes de Panamá con el propósito de estimular el turismo y la actividad comercial.

Asimismo, destacó que el sector comercio creció 6,6 % en el tercer trimestre y el comercio electrónico avanzó 84 % en el año, mientras la capacidad manufacturera pasó de 25 % en 2021 a 52 % en 2026 y la meta de cierre petrolero se ubica en 1,3 millones de barriles diarios.

En materia eléctrica y de infraestructura, Delcy Rodríguez indicó que la demanda alcanzó 17.000 megavatios ante el calor extremo y la emergencia climática y confirmó el avance de dos barcazas para el Zulia y proyecta tener lista la pista principal del aeropuerto de Maiquetía en el primer trimestre de 2027. Finalmente, ambos coincidieron en vincular el crecimiento con el Plan Venezuela Renace y con la apertura de líneas de financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo para empresas y emprendedores.

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