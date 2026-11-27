La Organización Mundial de la Salud (OMS) suscribió acuerdos de inversión con Venezuela destinados a impulsar la producción de vacunas y fortalecer las políticas de promoción de la salud en el país.

El anuncio fue realizado por el director general del organismo multilateral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras sostener una reunión de trabajo en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Durante su declaración, el alto funcionario respaldó la estrategia sanitaria planteada al enfatizar que responde a un "enfoque y una política correcta porque solamente con eso se puede lograr el desarrollo de una sociedad".

Tedros —quien se convirtió en el primer director general de la OMS en realizar una visita oficial a territorio venezolano— destacó como un "punto positivo", el carácter gratuito de la atención médica en la nación suramericana. No obstante, advirtió que la escasez de insumos en la red hospitalaria pública obliga con frecuencia a los pacientes o a sus familiares a costear materiales médicos, una práctica que, según señaló, ha llevado a profesionales de la salud a describir el sistema venezolano como "semiprivado" en la práctica.

Asimismo, el representante de la OMS vinculó las dificultades operativas del sector con las restricciones internacionales vigentes, expresando su confianza en que la flexibilización de estas medidas facilitará la recuperación sanitaria.

"Conocemos la situación, lo difícil que es abordar los retos con el tema de las sanciones (contra Venezuela), pero sabemos que se van a abordar de manera exitosa. Sabemos que el levantamiento de las sanciones, sin duda, va a ser muy importante para que Venezuela pueda avanzar", afirmó Tedros, quien arribó al país este jueves.

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