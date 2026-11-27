El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), José Gregorio Rodríguez, respaldó este viernes 27 de noviembre las líneas estratégicas del plan decenal Venezuela Renace ante la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y presentó un paquete de propuestas técnicas orientadas a profundizar la armonización tributaria, simplificar trámites administrativos y dinamizar la producción nacional.

Durante su intervención, el dirigente gremial destacó que gran parte de los planteamientos recogidos por el gremio tras recorrer el país coinciden con la hoja de ruta económica del Ejecutivo Nacional, celebrando especialmente la meta hacia la unificación cambiaria, el combate a la inflación y el principio de que el aumento del presupuesto público responda al crecimiento de la economía y no al incremento de tasas impositivas.

"Entonces nosotros respetuosamente queremos participar en esa discusión y donde no tengamos razón no tenemos problemas también en reconocerlo públicamente porque tenemos la suficiente humildad y gallardía para asumir nuestra respuesta", enfatizó Rodríguez al solicitar una vocería empresarial dentro del Consejo Nacional de Armonización Tributaria.

Propuestas fiscales, energéticas y de infraestructura

El titular de Consecomercio expuso ante la jefa de Estado diversos ajustes regulatorios y operativos para estimular la inversión y el comercio formal en las regiones:

Revisión tributaria e IGTF: Exhortó a gobernaciones y alcaldías a replicar la simplificación de trámites nacionales y revisar las tablas de valores máximos en las alícuotas de actividades económicas, propiedad inmobiliaria y vehículos, al tiempo que pidió evaluar la aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras ( IGTF ) sobre operaciones de bajo monto.

Zonas Económicas y logística: Propuso reformar la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales para incorporar regiones productoras de materias primas como Táchira, Zulia y los estados centrales —aprovechando más de 30 millones de hectáreas cultivables y recursos hídricos—, respaldado por alianzas público-privadas en puertos y aeropuertos para potenciar las exportaciones.

Cooperación eléctrica: Valoró la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional como un marco legal que abre espacios para que el sector privado aporte soluciones tecnológicas y contribuya a recuperar el parque termoeléctrico.

Consensos laborales y devolución de activos

En el ámbito institucional y laboral, Rodríguez expresó las expectativas positivas del empresariado frente a los próximos anuncios de la Ley de Consensos Laborales, cuyas mesas de trabajo cuentan con la participación del gremio a través de Fedecámaras.

Asimismo, planteó iniciar una primera etapa de devolución de activos ocupados o intervenidos por el Estado cuyos legítimos propietarios no reclaman indemnización, apostando por el entendimiento directo:

"Señora presidenta, con el debido respeto, requerimos la devolución de los activos que de una u otra forma ha ocupado o ha intervenido el Estado, aquellos que por lo menos sus legítimos propietarios no están reclamando indemnización (...) a través del diálogo podemos conseguir y conquistar mejores espacios".

Finalmente, el presidente de Consecomercio reconoció errores históricos dentro del movimiento empresarial al haber permitido en el pasado la politización partidista de sus espacios, ratificando el compromiso firme de su gestión de trabajar de manera conjunta, técnica y respetuosa en favor del bienestar económico del país.

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