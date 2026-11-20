Johanna Carrillo, gobernadora del estado Sucre, sostuvo un encuentro de trabajo con representantes de Trinidad y Tobago, con el fin de establecer lineamientos en aras de consolidar alianzas.

De acuerdo con Radio Nacional de Venezuela (RNV), se estima posibilidades de empleo local, formación costa afuera y estándares portuarios.

Alianzas entre Sucre y Trinidad y Tobago

Durante esta mesa de trabajo se estableció un esquema para beneficiar a ambas partes en cuanto a la economía marítima.

Mientras que la gobernadora Carrillo aseguró que ambas naciones se fortalecen mutuamente en materia de energía y puertos.

Lineamientos y alianzas

En este sentido, destacó la gobernadora que estos lineamientos buscarán aumentar las posibilidades de empleo local, la formación costa afuera y estándares portuarios.

Resaltando que impulsará el desarrollo local y compromiso social del pueblo del estado Sucre, con la generación de empleos directos e indirectos, la participación prioritaria de proveedores y agencias regionales en servicios portuarios.

Asimismo, indicó que la formación costa afuera será para marinos y cadetes locales, así como también se llevará a cabo la adecuación de los terminales marítimos, que cumplan estándares internacionales de Salud, Seguridad y Ambiente (HSE).

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