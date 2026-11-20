Para este viernes 20 de noviembre la aerolínea Eastern inaugurará un nuevo vuelo entre Barcelona y la ciudad de Miami en Estados Unidos.

A través de sus canales oficiales el reconocido actor venezolano, Luis Gerónimo Abreu, dio a conocer algunos de los detalles sobre el corte de la cinta del vuelo inaugural.

Nuevo vuelo entre Barcelona y Miami

De acuerdo con la información proporcionada por Abreu, la ceremonia del corte de la cinta de este vuelo inaugural será este 20 de noviembre a las 9:30 de la mañana en el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui, ubicado en Barcelona, estado Anzoátegui.

Asimismo, la publicación destaca que este nuevo destino empieza ahora, con el fin de abrir nuevos caminos.

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