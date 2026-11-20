La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, tuvo una reunión este jueves con el alto mando político militar del país, a fin de ofrecer un balance sobre su reciente gira internacional que comenzó en Turquía y recorrió también Estambul y Doha.

De acuerdo con el reporte de La Iguana TV, la mandataria presentó el Plan Venezuela Vive en la COP 31 que se realizó en Antalya, en Turquía.

Gira internacional de Delcy Rodríguez

De acuerdo con la información presentada, Rodríguez sostuvo encuentros con el primer ministro de Antigua y Barbuda, y con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovechando la oportunidad para agradecerle su apoyo a Venezuela tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Adicionalmente la presidenta encargada también abordó junto a Da Silva, el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre ambas naciones.

Rodríguez también estuvo en Turquía, donde llevó a cabo la revisión de la agenda bilateral con el primer ministro y el Emir de Qatar, donde se concretó el vuelo directo entre Doha - Caracas a fin de impulsar las actividades comerciales y turísticas entre ambos países, quedando la ministra de Turismo, Daniela Cabello, haciendo seguimiento a propuestas multidestino de la región.

Emiratos Árabes

Durante su paso por los Emiratos Árabes Unidos, Rodríguez sostuvo conversaciones con el presidente Mohamed bin Zayed Al Nahayan y lideró encuentros con diferentes empresarios que tienen interés en invertir en áreas como energía, minería, telecomunicaciones y tecnología.

Adicionalmente señaló Delcy Rodríguez que sostuvo un encuentro con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, con el objetivo de reanudar la cooperación técnico militar dentro del marco constitucional.

"Hemos profundizado la cooperación energética tremendamente, Venezuela-Estados Unidos, y también el ámbito de la seguridad, la defensa, y estos acuerdos van a permitir mejor capacitación, equipamiento para nuestra Fuerza Armada Nacional", aseguró Rodríguez.

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