La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves 19 de noviembre que el Ejecutivo nacional ha concretado hasta la fecha un total de 84 acuerdos en materia de petróleo y gas durante el transcurso de 2026, tras la reforma aplicada a la Ley de Hidrocarburos en enero pasado.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas durante una intervención telemática en la Expo Venezuela Energética Oriente 2026, celebrada en el estado Anzoátegui, Rodríguez destacó que estas alianzas gestionadas a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) buscan asegurar el desarrollo operativo de la industria.

Según reseñó la agencia EFE, entre las corporaciones internacionales que han formalizado convenios con Caracas desde principios de año figuran la española Repsol, las estadounidenses Chevron y ExxonMobil, la británica Shell y la italiana Eni, sobresaliendo el pacto firmado en agosto con Estados Unidos que otorga a Washington acceso al 25 % de las reservas petroleras venezolanas por un lapso mínimo de 25 años.

"Hemos alcanzado 84 acuerdos suscritos por PDVSA en materia de petróleo y gas para garantizar el presente de Venezuela", afirmó Rodríguez al presentar el balance ante representantes del sector en el oriente del país.

Cifras de producción

Rodríguez reiteró que la producción petrolera actual se sitúa en 1.269.000 barriles diarios (bpd), de los cuales 730.000 bpd provienen de la Faja Petrolífera del Orinoco, mientras que el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, proyectó recientemente que el cierre de año alcanzará los 1,3 millones de barriles por día.

En contraste con el balance gubernamental, distintos dirigentes de la oposición y especialistas del área petrolera han denunciado una presunta falta de transparencia en los términos y condiciones bajo los cuales se suscriben los contratos entre el Estado venezolano y las compañías extranjeras.

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