El ministerio de Comunicación e Información (Mincyt), informó este viernes sobre una reunión entre el ministro de Transporte venezolano, Francisco Garcés, y representantes de Japón.

A través de su portal web el misi informó sobre el encuentro, el cual "permitió consolidar los canales de cooperación política y parlamentaria entre ambas naciones".

Cooperación entre Venezuela y Japón

De acuerdo con la información proporcionada Garcés junto al embajador Seiko Ishikawa y el vicepresidente del Consejo Económico Japón-Venezuela, Katsuhiko Kurata, tuvieron un encuentro con el diputado Yasutoshi Nishimura.

La reunión funcionó para celebrar la designación de Nishimura como presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón Venezuela.

Regreso de cruceros Peace Boat a Venezuela

Cabe destacar que el ministro de Transporte también se reunió con Tatsuya Yoshioka, quien es el representante de la organización Peace Boat.

Durante el encuentro, ambas partes evaluaron la posibilidad de reanudar las escalas de estos cruceros en el puerto del estado La Guaira, así como reactivar los programas de intercambio cultural.

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