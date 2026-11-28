La empresa Arcos Dorados anunció en días pasados la reinauguración del restaurante de McDonald's en Catia La Mar, en La Guaira. Más allá de ser una fuente de trabajo, los guaireños y demás seguidores de la empresa, comenzaron a celebrar la vuelta del restaurante y a mostrar su agradecimiento por lo hecho por la empresa tras los dos terremotos del pasado mes de junio, que afectó a La Guaira, al país y al mundo.

"Nunca nos fuimos, ¡siempre estuvimos aquí presentes! Y esta vez volvemos a reencontrarnos en Catia La Mar más unidos que nunca. Te esperamos todos los días de 11:00 a. m. a 10:00 p. m", fue el mensaje posteado en las redes sociales de la reconocida cadeande restaurantes de comida rápida y posteriormente vino la lluvia de mensajes de agradecimiento, incluso de cadenas que podrían considerarse competencia.

Muchos recordaron que los espacios de los restaurantes de Catia La Mar y Caraballeda, fueron utilizados como centros de acopio y hospitales para atender a heridos y victimas del doble terremoto de la Guaira, que cobró miles de vidas y que hoy día mantiene una herida abierta en los venezolanos.

Otros aplaudieron la labor de Arcos Dorados al prestar los espacios para atender a las mascotas afectadas, por lo que hicieron un llamado masivo a los comensales para que acuden al restaurantea a poyar con la reapertura.

"Gracias por todo lo que hicieron por la gente de Catia la Mar. El pueblo venezolano jamás olvidará que Mcdonald's estuvo a la altura cuando la nación más los necesitó. Muchas gracias en nombre de la gente buena de este país".



"Yo si voy. Ustedes dieron todo por La Guaira y merecen todo del guaireño. Gracias por salvar miles de animalitos después del 24".

"La sede de Catia la Mar Merece una VISITA MASIVA ya que dieron todo por la guaira, aun sin estar laborando siguieron manteniendo el local con luz , agua y equipos para que los médicos, paramédicos y todo el personal de salud atendiera a los más necesitados".





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