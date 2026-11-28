Más de nueve años tardó el canal colombiano RCN en regresar a la oferta de televisión por suscripción en Venezuela.

Desde hace tres meses la señal del canal colombiano ha regresado de manera progresiva a los hogares de Venezuela, por medio de diversas plataformas de cableoperadoras por suscripción.

Canal RCN regresa a la TV venezolana

Durante una entrevista con NTN24, el presidente de Art Latam, Víctor Ferrer, quien representa al grupo RCN en Venezuela, aseguró que el canal "ya está al aire en casi todas las cableoperadoras en Venezuela, próximamente RCN Nuestra Tele y la vuelta de NTN24".

Asimismo, se sabe que el canal colombiano ya se encuentra disponible en diferentes plataformas como Inter Go, Netuno, Movistar, PowerLink, Simple TV, Cantv TV go y Click Go Novelas.

"Lo importante ahora es que Venezuela resurge, Venezuela está renaciendo, Venezuela tiene ahora el techo más alto de América Latina", aseguró Ferrer.

¿Cuando vuelve NTN24?

Al respecto, el presidente de Art Latam, aseguró que RCN Nuestra Tele podría regresar durante el primer trimestre del 2027, "esperando que también en NTN24, pero en el peor de los escenarios en el segundo trimestre".

"Ojalá sea todo antes, porque cuanto antes sea, vamos a sentir a Colombia cerca y Colombia nos va a sentir a nosotros más cerca todavía", aseveró Ferrer.

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