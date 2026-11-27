La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la creación del Comando de Sistemas No Tripulados como parte de un plan de actualización tecnológica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Durante el acto conmemorativo por el Día de la Aviación, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria exhortó a la institución castrense a incorporar herramientas de vanguardia con fines estrictamente defensivos.

“Quiero anunciar la creación del Comando de Sistemas No Tripulados, llamo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a modernizarse, a actualizarse en la nueva tecnología, incorporar la inteligencia artificial para la defensa de nuestra soberanía aérea, nunca para agredir a otro país”, expresó Rodríguez.

Un anuncio que se produce pocos días después de que el país suramericano y Estados Unidos retomaran su cooperación técnico-militar.

Desde la base aérea militar de Maracay, en el estado Aragua, Peñaloza destacó que este paso coloca a la FANB a la vanguardia tecnológica “no solamente de la región sino del mundo”.

La nueva instancia estará dirigida por el mayor general Jesús Alberto Peñaloza, quien asumió en enero pasado la Dirección de Apresto Operacional tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.