El Sistema Patria inició este viernes 27 de noviembre de 2026 la entrega del Bono Cuadrantes de Paz, correspondiente al mes en curso, por un monto asignado de 69.375,00 bolívares.

De acuerdo con la información difundida por los canales oficiales de la Plataforma Patria, este estipendio está dirigido de manera directa a los funcionarios de los organismos de Seguridad y Previsión registrados y activos en el sistema.

Detalles del pago y pasos para retirar el beneficio

La acreditación se realiza de forma progresiva y directa en el monedero digital de cada trabajador beneficiado. \

Quienes reciban la notificación vía mensaje de texto desde el número corto 3532 o mediante la aplicación veMonedero pueden disponer de los fondos siguiendo este procedimiento:

Ingresar al portal: Acceder a la página oficial www.patria.org.ve con número de cédula y contraseña. Validar la asignación: Dirigirse a la sección «Inicio» o «Protección Social» y pulsar la opción «Aceptar» en el recuadro correspondiente al Bono Cuadrantes de Paz. Transferir a la banca: Ingresar a la pestaña «Monedero», seleccionar «Retiro de fondos», elegir el monedero de origen, el monto y la cuenta bancaria de destino registrada, y confirmar la operación.

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