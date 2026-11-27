La presidenta encargada indicó que el Consejo Nacional de Economía evalúa las mejoras salariales y aseguró que los aumentos del próximo año no serán inferiores al crecimiento del PIB del trimestre previo.

Antes de que concluya el año 2026 habrá una resolución sobre los consensos laborales en el país, anunció la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, quien además ratificó que durante 2027 se aplicarán cuatro incrementos al ingreso de los trabajadores.

“Antes de fin de año vamos a tener un resoluto sobre los consensos laborales. Es fundamental cómo mejorar el salario de los trabajadores y las trabajadoras del país, cómo respetar su jornada laboral, cómo reconocer sus derechos”, expresó la mandataria, al subrayar la importancia de avanzar en estas discusiones dentro del Consejo Nacional de Economía.

Rodríguez insistió en que la recuperación del poder adquisitivo debe ir de la mano con el crecimiento productivo y respaldarse con recursos reales para evitar distorsiones monetarias.

“Todos los incrementos salariales serán responsables, serán de manera que tengan una fuente de financiamiento. No pueden tener como fuente de financiamiento la hiperinflación”, agregó.

Ajustes vinculados al desempeño del PIB

En esa misma línea, la jefa de Estado ratificó el esquema de revisiones trimestrales previsto para 2027, precisando que cada ajuste estará indexado al comportamiento económico del período inmediatamente anterior.

“Ya yo anuncié que el año que viene habrá cuatro momentos para incrementar el ingreso de los trabajadores y no podrá ser menor el incremento al PIB registrado en el trimestre anterior”, puntualizó.

Según explicó, este mecanismo busca proteger a la clase trabajadora sin reactivar presiones inflacionarias.

Finalmente, Rodríguez exhortó a «despolitizar el ámbito de la economía» y convocó a los distintos sectores nacionales a suscribir un acuerdo de estabilidad que respalde el crecimiento sostenido en el marco del Plan Venezuela 2036-2040.