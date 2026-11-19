El director general de la Compañía Panameña de Aviación, S.A. (Copa Airlines), Roberto Pulido, informó este jueves 19 de noviembre el incremento de la llegada de pasajeros a Venezuela.

De acuerdo con el reporte del ministerio de Comunicación e Información, se trata de un aumento de pasajeros con destino hacia Venezuela de un 20%.

Incrementan pasajeros hacia Venezuela

Cabe destacar que según una reseña de Bloomberg Línea está aerolínea panameña posee una ocupación superior al 90% en los 47 vuelos semanales. Resaltando que Venezuela es de los más destacados entre los 32 países con los que opera Copa Airlines.

Adicionalmente, Pulido señaló que gran parte de estos pasajeros que ingreaan al país mantienen intereses de invertir en negocios, exploración de oportunidades económicas y el desarrollo de actividades comerciales.

"Hay un contingente de corporativos y gente que viene a ver oportunidades de negocio o que ya tiene acuerdos y está montando sus empresas, que están volando con nosotros", destacó el director general de la aerolínea panameña.

Ruta Panamá - Porlamar

Al respecto el director informó que próximamente la ruta entre Panamá y por la mar he estado nueva Esparta entrará en funcionamiento.

Resaltando que a partir de 26 de noviembre se activará esta ruta, con una frecuencia de tres vuelos por semana, ofreciendo cerca de 45.000 asientos en el primer año.

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