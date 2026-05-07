¿Cuándo fue el mejor momento salarial en Venezuela?: Diputado Infante lo explica

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El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante Aparicio, destacó que los mejores momentos del salario en Venezuela "están vinculados al auge petrolero".

Durante una entrevista en Penzini con Todo, el vicepresidente de la AN, también habló sobre el mejor momento del empresariado en el país.

Auge petrolero en Venezuela

De acuerdo con las declaraciones de Infante Aparacio, "el 95% de los ingresos de este país vienen por petróleo".

Asimismo, señaló que del mismo modo en que el mejor momento salarial está vinculado al auge petrolero, "el mejor momento del empresariado es cuando ha habido un petrolero".

Explica que esto se debe a que se "dinamiza la economía por la cantidad de recursos que ingresa al país".

Ingresos a Venezuela

Destaca que entre el año 2019 -2020 "recibió por ingreso petrolero 700 millones de dólares, el año", lo que "representa el 1,3% de tu ingreso óptimo de 54.000 millones de dólares"

En este sentido, resalta que en "el año 2025 después de un proceso de recuperación económica paulatina, progresiva que ha ido llevando el país en medio de bloqueos, el ingreso mínimo vital llegó a 160$".

Adicionalmente, asegura que "no es suficiente" y "no es lo ideal", entonces destaca que la "batalla de todos debe ser salarizar". Sin embargo, enfatiza en que la "salarización va a depender de la recuperación de la economía".

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