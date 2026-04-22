Cuenta regresiva para el 1 de mayo: esto es lo que solicita el rector de la UCV para el sector universitario

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El rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Víctor Rago, señaló la urgencia de establecer un proceso de negociación entre los gremios universitarios y el Ministerio de Educación Universitaria. El objetivo primordial de este acercamiento es alcanzar acuerdos sobre el ajuste de sueldos, la asignación de bonos y el financiamiento operativo de las casas de estudio.

En una entrevista en el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio, la autoridad universitaria explicó que es fundamental "construir bases" para generar soluciones sostenibles. Su propuesta contempla un esquema de ajuste salarial escalonado que permita recuperar el poder adquisitivo del personal docente, administrativo y obrero.

"Efectivamente, en la universidad no hay actividad, hay una visible ausencia de profesores, estudiantes y obreros (…) hay que reconocer que desde el ministerio de Educación Universitaria se están haciendo importantes esfuerzos en dirección de la búsqueda de soluciones para los problemas que tienen las universidades, sobre todo las públicas", señaló Rago.

Petición a gremios y sindicatos

Asimismo, instó a los gremios y organizaciones sindicales a ser "sensibles en este aspecto", y argumentó que la situación actual en materia económica no es la misma de hace algunos meses.

La agenda de discusión sugerida por Rago incluye la revisión integral de las políticas de bonificación y el presupuesto requerido para el funcionamiento básico de la institución. Acotó que estas medidas son indispensables para garantizar la estabilidad de la educación superior en el país.

El rector describió un panorama crítico en cuanto a la presencia de la comunidad universitaria en las instalaciones. Rago fue directo al diagnosticar el estado actual de la UCV, señalando la parálisis que afecta las actividades académicas y administrativas debido a las condiciones económicas vigentes.

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