Dato PNUD: reformas legales y nuevas inversiones dispararán la actividad petrolera un 11,5%

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La economía venezolana proyecta un avance importante para el cierre de 2026, impulsada por un notable aumento en la actividad petrolera y la apertura a nuevas inversiones internacionales.

Según los datos más recientes publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el país alcanzará un crecimiento del 7,4% gracias a las reformas legales y el restablecimiento de vínculos comerciales.

La agencia EFE señaló que este panorama positivo surge tras un proceso de renovación de las relaciones con EEUU y la flexibilización de las restricciones financieras.

Impulso en la producción de energía

El motor principal de este crecimiento será el sector petrolero, el cual espera un incremento del 11,5% en sus operaciones. Las estimaciones indican que la extracción de crudo logrará superar el millón doscientos mil barriles diarios, una cifra superior a la registrada el año pasado.

Este salto es posible gracias a la entrada de nuevas empresas internacionales y a cambios en las leyes.

Bienestar en otros sectores económicos

Más allá del petróleo, el resto de la economía también muestra señales de mejoría con un aumento esperado del 6,9%. El reporte destaca que la reorganización del sistema financiero y comercial generó un entorno mucho más favorable para que los negocios operen con mayor libertad y proyección a futuro.

Estabilidad y retos financieros

A pesar de que los ingresos por exportaciones ahora cuentan con una supervisión internacional que organiza el gasto público, el país mantiene la ruta de la recuperación iniciada en 2025. En cuanto a los precios, se espera que el ritmo de aumento de los costos se reduzca significativamente este año.

La proyección indica que la inflación bajará al 271,6%, una cifra mucho menor al 475,3 registrado el año anterior.

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