Defensoría del Pueblo recibe a familiares de personas detenidas en el marco de hechos violentos: avances

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El director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, Inacio Da Costa, recibió este lunes a los familiares integrantes del “Comité por la Libertad de Presos Políticos”.

Durante el encuentro, los representantes del comité consignaron un documento en el que denuncian diversas violaciones de derechos humanos contra privados de libertad en distintos centros de reclusión del país.

Ante estas denuncias, Da Costa informó que la institución ha conformado un equipo multidisciplinario y procederá a la asignación de defensores especiales para abordar cada situación de manera individual.

Se espera que los familiares sean contactados en los próximos días para profundizar en los detalles de cada expediente.

El director subrayó la importancia de la atención pormenorizada debido al volumen de solicitudes recibidas recientemente:ç

“En dos semanas hemos tenido más de 200 casos que ya estamos atendiendo. Cada caso es individual, por lo que no podemos tratar los casos de forma colectiva porque todos tienen su particularidad. Por ello todos van a tener a sus defensores delegados y asignados en cada caso”.

Inspecciones y apoyo integral

Gracias a la comunicación establecida con el Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, funcionarios de la Defensoría ya han logrado ingresar a varias cárceles del territorio nacional.

Se estima que próximamente ambas instituciones sostendrán una reunión para avanzar en la revisión técnica de las denuncias presentadas.

Finalmente, Da Costa explicó que el plan de atención no se limitará al ámbito legal, ya que los equipos multidisciplinarios están capacitados para ofrecer orientación psicológica tanto a los privados de libertad como a sus núcleos familiares.