Delcy Rodríguez: ¿A qué hora hablará la Presidenta Encargada este 8 de abril?

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ofrecerá este miércoles 8 de abril un mensaje al país.

La alocución será transmitida a las 7:00 de la noche a través de los canales nacionales y plataformas oficiales del Gobierno Nacional en redes sociales.

La noche del martes 7 de abril, la mandataria encargada indicó que daría un mensaje “muy claro” a los venezolanos.

“Mañana me voy a dirigir al país con un mensaje muy claro, con una convocatoria: el consenso en Venezuela es rechazar las sanciones y exigir el cese del bloqueo económico, para que el país pueda respirar y sanar”, afirmó la funcionaria durante un encuentro con líderes de diversas comunidades religiosas, orientado a fortalecer el Programa por la Paz y la Convivencia Democrática.