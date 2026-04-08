Presidencia

Delcy Rodríguez: ¿A qué hora hablará la Presidenta Encargada este 8 de abril?

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 05:21 pm
Delcy Rodríguez: ¿A qué hora hablará la Presidenta Encargada este 8 de abril?

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ofrecerá este miércoles 8 de abril un mensaje al país. 

La alocución será transmitida a las 7:00 de la noche a través de los canales nacionales y plataformas oficiales del Gobierno Nacional en redes sociales. 

La noche del martes 7 de abril, la mandataria encargada indicó que daría un mensaje “muy claro” a los venezolanos. 

“Mañana me voy a dirigir al país con un mensaje muy claro, con una convocatoria: el consenso en Venezuela es rechazar las sanciones y exigir el cese del bloqueo económico, para que el país pueda respirar y sanar”, afirmó la funcionaria durante un encuentro con líderes de diversas comunidades religiosas, orientado a fortalecer el Programa por la Paz y la Convivencia Democrática.

 

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