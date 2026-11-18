La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, regresó al país luego de cumplir una agenda internacional que incluyó visitas a Türkiye, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Durante el recorrido sostuvo reuniones con representantes gubernamentales y empresarios para abordar temas de cooperación y relaciones económicas.

Encuentro bilateral en Abu Dabi

En los Emiratos Árabes Unidos, Rodríguez se reunió con el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con quien conversó sobre los vínculos entre ambos países, que mantienen más de 50 años de cooperación.

También abordaron posibles esfuerzos conjuntos de cara a la Conferencia de la ONU sobre el Agua de 2026.

La agenda también contempló un encuentro entre representantes empresariales de Venezuela y los Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de presentar oportunidades de inversión y explorar posibles alianzas comerciales. Entre los sectores incluidos en las conversaciones destacan:

Economía e intercambio comercial.

Energía y proyectos de inversión.

Turismo y conectividad aérea.

El recorrido internacional incluyó su participación en la COP 31, celebrada en Türkiye, su visita a Qatar y los encuentros diplomáticos y empresariales en Abu Dabi.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube