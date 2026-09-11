Delcy Rodríguez inicia visita oficial a Surinam para afianzar acuerdos de cooperación bilateral

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este jueves al Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel, en la República de Surinam, con el propósito de cumplir una agenda de trabajo enfocada en fortalecer la cooperación estratégica y las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

A su llegada, la mandataria fue recibida con honores diplomáticos por delegaciones de ambos Gobiernos para dar inicio formal a las actividades programadas en la capital surinamesa.

Se prevé la suscripción de nuevos instrumentos de cooperación bajo los principios de respeto mutuo y complementariedad regional.

De acuerdo a la reseña de Venezilana de Televisión, las conversaciones abordarán el fortalecimiento de la integración caribeña, la cooperación energética, comercial e intercambio bilatera

Diplomacia regional

​​​​​ El encuentro busca consolidar una nueva etapa en el relacionamiento político y diplomático con el gobierno del país vecino.

Esta visita forma parte de las gestiones internacionales del Ejecutivo para afianzar alianzas geopolíticas en la región suramericana y el Caribe.

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