Delcy Rodríguez ordena posicionar el cacao en el mercado mundial: Activarse a ubicar mercados para el chocolate venezolano

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Este domingo 15 de marzo, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez instruyó que se posicionara el cacao en el mercado mundial.

Durante una actividad presidencial con productores nacionales, la mandataria (E) precisó que se trata de una "instrucción inmediata".

Mercado internacional para el cacao venezolano

De acuerdo con las declaraciones de Rodríguez, es importante la consolidación de alianzas para que el cacao y chocolate se posicionen internacionalmente como lo está el café venezolano.

Asimismo, ordenó a la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, a "activarse a ubicar mercados para el chocolate venezolano, para el cacao". Enfatizó la mandataria que se trata de una "instrucción inmediata".

Chocolate venezolano

Este domingo la presidenta (E) Rodríguez tuvo un encuentro con los productores nacionales, entre ellos, la empresa de chocolatería Cakawa, en compañía de los ministros de Juventud, Sergio Lotartaro, Agricultura Productiva y Tierra, Julio León Heredia y Producción Nacional, Luis Antonio Villegas Ramírez.

Desde la sede de Cakawa, mostraron a las autoridades todo el proceso científico del grano de cacao, desde la plántula hasta el producto final.

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