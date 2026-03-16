Petrolera italiana Eni pone la mira en el gas venezolano: Evaluaremos esta oportunidad

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La corporación energética italiana Eni SpA ha identificado condiciones favorables para la exportación de gas natural desde Venezuela hacia los mercados internacionales.

Según informó el medio estadounidense Bloomberg, la compañía europea aprecia que el acuerdo anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez permita a la empresa seguir vendiendo gas natural a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en 2026, mientras expora otras opciones de exportación a largo plazo, que incluye licuefacción flotante.

“Estamos satisfechos con la disposición del acuerdo que permite identificar soluciones para la exportación de gas natural y líquidos, tras obtener las autorizaciones legales y regulatorias necesarias, fortaleciendo así la posición de Venezuela como potencial exportador regional”, manifestó la empresa italiana.

Rutas de exportación: Colombia y tecnología en altamar

El plan de expansión se centra en el aprovechamiento del gas proveniente del campo Perla. En tal sentido, existen dos vías principales bajo análisis técnico: el uso de la infraestructura de gasoductos transfronterizos que conectan con Colombia, los cuales presentan actualmente condiciones de deterioro, o la transformación del recurso mediante plantas de licuefacción flotante en altamar.

La firma energética aseguró que evaluará esta importante oportunidad también "a la luz de la experiencia adquirida en el desarrollo con éxito de importantes proyectos de licuefacción de gas en alto mar en varios países del mundo", según consta en sus declaraciones oficiales.

Proyecciones regionales

El objetivo institucional de Eni es utilizar su capacidad técnica global para posicionar la producción venezolana dentro del flujo energético regional.

La evaluación de la infraestructura existente y la posible incorporación de nuevas plataformas de procesamiento mar adentro representan el eje central de la hoja de ruta para los próximos años.

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