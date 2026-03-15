Inician investigación sobre las causas del accidente en el ferrocarril de los Valles del Tuy: condiciones de los heridos

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El ministerio de Transporte, informó este domingo que se abrió una investigación para determinar las causas del accidente del ferrocarril de los Valles del Tuy que ocurrió este 15 de marzo.

A través de sus canales oficiales, el organismo difundió un comunicado en el que también señala las condiciones médicas en las que se encuentran los heridos durante el siniestro.

Causas de accidente en el ferrocarril de los Valles del Tuy

De acuerdo con el comunicado difundido por el ministerio de Transporte, "se activaron de manera inmediata los protocolos de atención y rescate ante el accidente" de hoy en el sistema Ferroviario Ezequiel Zamora que conecta la ciudad capital con los Valles del Tuy.

Asimismo, señala que "las autoridades competentes han abierto una investigación a fin de determinar las causas que originaron el hecho".

Heridos durante accidente en el ferrocarril

En este sentido, indica el documento que el aparatoso accidente dejó un saldo total de 8 personas heridas, entre ellas el conductor, quienes se encuentran "en condición estable y bajo observación médica".

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, confirmó la parte médica de los lesionados, tras apersonarse en el Hospital Periférico de Coche, centro médico al que trasladaron a los afectados por el siniestro de este domingo.

Accidente en ferrocarril de los Valles del Tuy

Cerca de las 2 de la tarde de este domingo 15 de marzo, se registró el impacto del tren perteneciente al sistema Ferroviario Ezequiel Zamora, contra una pared en la estación Simón Bolívar de La Rinconada, en Caracas.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, informó que efectivos bomberiles aplicaron técnicas especializadas para extraer al conductor del tren, quien presentó "traumatismo generalizado".

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