Temporada de la sardina en Venezuela 2026: conoce las nuevas reglas, cuotas y puertos

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El Ministerio de Pesca y Acuicultura oficializó el protocolo de ordenamiento para el inicio de la temporada de captura de sardina 2026.

Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso y evitar la sobreexplotación, las autoridades han establecido cuotas estrictas de extracción, tallas mínimas de captura y la prohibición definitiva de incorporar nuevas embarcaciones industriales al circuito.

Temporada de la sardina en Venezuela 2026

Para la temporada 2026, el Ministerio ha diseñado un sistema de turnos para optimizar la distribución y evitar la saturación del mercado. Las pautas principales incluyen:

Se establece un máximo de 1.600 cajas semanales por embarcación.

Cada máquina de argolla faenará solo dos semanas al mes.

Las jornadas de pesca se limitarán a los días martes y jueves, cumpliendo estrictamente con la cuota indicada.

El comunicado ratifica los turnos de captura en los puertos estratégicos de Guaca-Guatapanare, El Morro de Puerto Santo, La Esmeralda, Guayacán y Araya.

Igualmente, se indica que actualmente existen 208 máquinas de argolla activas en Sucre, una cifra que excede en un 81% lo estipulado originalmente en la Gaceta Oficial 41.295. Debido a este excedente, queda terminantemente prohibida la incorporación de nuevas unidades de este tipo.

Talla mínima y trazabilidad: Garantía de calidad

Para proteger la biomasa y asegurar el equilibrio del ecosistema marino, se han endurecido los controles de calidad:

Se ratifica una talla mínima de 19 cm para la captura.

Solo se permitirá un máximo del 10% de ejemplares por debajo de la talla mínima en cada calada.

Se realizará un muestreo previo a cada calada para certificar la talla antes de traer el recurso a la orilla.

Además, en el escrito se enfatiza que el aprovechamiento de la sardina (Sardinella aurita) está reservado exclusivamente para los pescadores artesanales.

Del mismo modo, se destaca el papel de los "botes cordeleros" (guataneros), que ahora se incorporan formalmente como apoyo para la movilización de las caladas desde el mar hasta el procesamiento en la orilla, mejorando la logística del sector.

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