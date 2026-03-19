Delcy Rodríguez se reúne con Laura Dogu y senadores de EEUU

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Delcy Rodríguez recibió este jueves a la delegación del Senado de Estados Unidos y a la encargada de Negocios, Laura Dogu, en el Palacio de Miraflores.



La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo la reunión en el Palacio de Miraflores, como parte de la agenda de acercamiento bilateral entre ambas naciones.



El encuentro contó con la presencia de Félix Plasencia, representante de Venezuela ante Estados Unidos, y el viceministro Oliver Blanco, quienes acompañaron en las conversaciones con la delegación estadounidense.



Ayer miércoles, el mismo grupo de representantes estadounidenses fue recibido en el Palacio Federal Legislativo por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y un grupo de parlamentarios.



Hasta el momento, no se han ofrecido detalles de los conversado en ambos encuentros.

Sin embargo, el gobierno de Donald Trump ha indicado la necesidad de estabilizar política y económicamente a Venezuela, al tiempo que ha destacado la excelente relación que mantiene con las autoridades nacionales.

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