Demanda histórica de inmuebles en Caracas por parte de funcionarios estadounidenses: datos claves

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Ante el inicio formal de las operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, se espera una reactivación en el mercado inmobiliario de la capital, específicamente en el municipio Baruta por la eventual llegada de funcionarios estadounidenses.

Según datos suministrados por la periodista especializada en economía, Ginette González, la normalización de las relaciones diplomáticas impacta directamente en la demanda de viviendas y espacios comerciales en los sectores añedaños a la sede diplomática.

Basándose en cifras del alcalde del municipio Baruta, Darwin González, la periodista indicó que el despliegue del personal diplomático requiere una infraestructura residencial de gran escala que había permanecido inactiva o bajo modalidades temporales. El incremento en la búsqueda de unidades habitacionales se concentra principalmente en Colinas de Valle Arriba, La Alameda, Las Mercedes y Bello Monte.

"Históricamente, esta embajada había requerido 200 unidades habitacionales para lo que es el alojamiento y la residencia de sus principales personeros, funcionarios, por supuesto del más alto nivel y nivel medio, especialmente aquellos que vienen de Estados Unidos hacia Venezuela o de otras sedes diplomáticas a instalarse en el país", señaló la periodista.

Impacto en el sector de oficinas y servicios

La comunicadora apuntó que el alcalde de Baruta suministró datos sobre la necesidad de metros cuadrados para oficinas y estacionamientos, especialmente en Las Mercedes. Este sector ha sido objeto de visitas constantes por parte de interesados en establecerse en el área debido a la llegada de la delegación.

La periodista señaló que este eje será potenciado por el anuncio oficial del inicio de actividades consulares, ya que el área ha sido visitada por personas que buscan estar cerca de la sede diplomática en Venezuela.

En tal sentido, el flujo de funcionarios y personal administrativo de alto nivel hacia el municipio Baruta proyecta un fortalecimiento de la infraestructura de servicios y seguridad en la zona, consolidando nuevamente a Valle Arriba y Las Mercedes como puntos neurálgicos de la actividad diplomática internacional en el país.

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