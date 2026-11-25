El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional excluyó a una quinta parte de los aspirantes inscritos para optar a cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura, tras detectar incumplimientos en sus requisitos legales durante la revisión inicial de documentos realizada esta semana.

El presidente del comité, el diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV-La Guaira), detalló que estas descalificaciones responden exclusivamente al no cumplimiento de los parámetros exigidos por la normativa para la acreditación de perfiles.

"Alrededor de un 20% ha sido descartado por incumplimiento de lo que la ley señala en esta fase que estamos llevando adelante, que es la verificación de credenciales", afirmó Alessandrello ante la prensa.

El legislador puntualizó que las labores de comprobación de credenciales se ejecutan durante esta semana, mientras que la ronda de entrevistas personales para los aspirantes que aprobaron el reciente filtro iniciará la próxima semana.

Recepción y trámite de objeciones ciudadanas

Paralelamente, permanece activo el lapso de participación ciudadana para presentar objeciones contra los candidatos. Según el cronograma divulgado por el Comité de Postulaciones Judiciales, la recepción de estos reclamos culminará el sábado 5 de diciembre.

"Al día de hoy hemos recibido alrededor de unas 50 impugnaciones. Llegará el momento en que cada una de esas impugnaciones nosotros la verifiquemos de acuerdo a lo que la ley señala", agregó Alessandrello.

Plazos para la defensa y resolución

Una vez cerrado el periodo de recepción de objeciones, el Comité de Postulaciones Judiciales contará con un lapso de ocho días para examinar cada caso y establecer cuáles cumplen con los criterios legales para ser admitidos. Posteriormente, la comisión citará a las partes involucradas para que expongan sus respectivos descargos antes de emitir un veredicto definitivo sobre la continuidad de los aspirantes en el concurso público.

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