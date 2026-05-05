Designan nuevo gobernador de Venezuela ante el FMI: ¿Qué significa para el país?

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El presidente encargado del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Alberto Pérez González, anunció que de manera oficial el gobierno que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ratificó a Calixto Ortega Sánchez como gobernador de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La integración al organismo permitirá que la nación recupere su estatus operativo y legal. Según Pérez González, con este movimiento el país "ya tenemos derecho a voz y derecho a voto". Asimismo, la autoridad bancaria destacó que se habilitará el acceso a "una serie de derechos económicos importantísimos", en referencia con los Derechos Especiales de Giro (DEG).

Al respecto, el titular del BCV precisó que se podrá disponer de estos "5.000 millones de dólares que no teníamos posibilidad de utilizar" para el fortalecimiento de la economía nacional, informó BancayNegocios.

Impacto en la inversión y control de la inflación

La disponibilidad de nuevos fondos internacionales busca estabilizar los indicadores internos. Pérez González afirmó que el ingreso de este capital "implica que va a haber mucha más inversión, que tendremos más posibilidad de controlar variables de inflación, que vamos a controlar el mercado monetario".

El funcionario proyecta que para la segunda mitad de 2026 se consolidará una etapa de «normalización». Este escenario se fundamenta en la flexibilización de las medidas restrictivas por parte del gobierno estadounidense bajo el mandato de Donald Trump. El representante del BCV comparó la situación venidera con el comportamiento económico de 2024, caracterizado por un tipo de cambio estable y niveles bajos de inflación.

Venezuela como eje de inversión internacional

La normalización económica incluye la facilitación de operaciones en divisas para los ciudadanos a través de instituciones bancarias, especialmente en la banca pública. Según el BCV, el reconocimiento externo ha favorecido la posición del país como un mercado atractivo para capitales transnacionales.

"Venezuela es, sin duda, el destino de inversión más importante de toda América Latina. Yo me atrevería a decir de toda América, incluida Canadá y Estados Unidos, porque precisamente aquí tenemos todas las condiciones dadas para que una inversión que cualquier empresa transnacional o nacional decida hacer, crezca exponencialmente en los próximos dos o tres o cuatro años", apuntó Pérez González a Venezolana de Televisión (VTV).

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