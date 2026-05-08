Diputado Faría asegura la restitución del salario en Venezuela: declaraciones

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El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Jesús Faría, aseguró este miércoles que se va a restituir el salario mínimo en Venezuela.

Durante una entrevista en el programa Primera Página de Globovisión, el diputado enfatizó que restablecer el salario como ingreso principal de los trabajadores pasará en un "futuro cercano".

Salario en Venezuela

De acuerdo con las declaraciones de Faría, "los trabajadores pueden tener absoluta seguridad de que serán los salarios los que guíen y fundamenten su remuneración en el futuro cercano".

Asimismo, señaló el diputado que esto ocurrirá "cuando existan las condiciones económicas", agregando que "hay una convicción absolutamente sólida en esa dirección".

En este sentido, Faría recordó que en el pasado, el presidente Hugo Chávez frenó la bonificación salarial ya que eso lleva a la desregulación del mercado laboral "para despedir masiva y rápidamente a los trabajadores".

Factores geopolíticos

Al respecto, el parlamentario señala que las sanciones impuestas sobre Venezuela por parte de Estados Unidos, afectan directamente las condiciones económicas del país.

Sin embargo, enfatizó que "nosotros teníamos la visión firme, y todavía la mantenemos, de consolidar un mercado laboral caracterizado por dos factores: la estabilidad en el trabajo y la mayor remuneración posible".

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