El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, arribó a Venezuela este jueves 26 de noviembre con el objetivo de sostener reuniones de alto nivel con autoridades nacionales, revisar los avances en materia sanitaria y profundizar las líneas prioritarias de cooperación técnica que impulsa la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De acuerdo con una nota de prensa difundida por la OPS, el propósito central de la agenda es fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud venezolano y "ampliar la capacidad resolutiva en beneficio de la población".

"Durante los encuentros se abordarán temas como la preparación y respuesta a emergencias y el acceso equitativo a medicamentos y vacunas, entre otros", subrayó el organismo multilateral en su comunicado oficial.

Recuperación sanitaria y servicios básicos

La visita de la máxima autoridad de la OMS ocurre meses después de que el director de la OPS, Jarbas Barbosa, señalara en julio pasado la necesidad de aprovechar la recuperación del sistema sanitario venezolano —tras los terremotos ocurridos el 24 de junio— como una oportunidad para corregir deficiencias estructurales previas a la catástrofe.

En aquella oportunidad, Barbosa detalló que la organización mantenía un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud para restablecer la operatividad plena de la red hospitalaria y atender fallas críticas que impactan la atención médica, como las dificultades de acceso al agua potable y las interrupciones en el suministro eléctrico.

El reto del esquema de vacunación

El énfasis de la agenda en el acceso a inmunizaciones coincide con las reiteradas solicitudes de los gremios médicos en el país. La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP) instó previamente al Ministerio de Salud a adquirir los biológicos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) a través del Fondo Rotatorio de la OPS, con el fin de garantizar el abastecimiento en todos los centros asistenciales del territorio nacional.

Entre las recomendaciones técnicas planteadas por los especialistas pediátricos destaca la urgencia de incorporar y asegurar dentro del esquema público las vacunas antineumococo conjugada, rotavirus, hepatitis A, varicela, Virus del Papiloma Humano (VPH) e influenza, tras advertir en balances previos que durante la última década el país ha enfrentado rezagos para alcanzar las metas óptimas de cobertura vacunal.

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