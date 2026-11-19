La Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX) ejecutó la implosión y demolición controlada de dos edificios pertenecientes a la residencia La Llovizna, ubicada en el sector Playa Grande de la parroquia Urimare, en el estado La Guaira, como parte del plan de atención a las infraestructuras afectadas por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

El procedimiento técnico se llevó a cabo específicamente sobre la Torre 3 del conjunto habitacional, conformada por los edificios A y B, cuyas bases y estructuras sufrieron severos compromisos tras los movimientos telúricos ocurridos a mediados de año.

La operación estuvo bajo la responsabilidad directa de personal especializado de la DAEX, organismo encargado de calcular y ejecutar el derribo mediante el uso controlado de cargas explosivas para garantizar la seguridad en el perímetro costero.

La demolición de estas torres responde a los protocolos de mitigación de riesgos activados tras la emergencia sísmica nacional.

El operativo se concentró en la Torre 3 (edificios A y B) de la residencia La Llovizna, en la parroquia Urimare del litoral central.

Las edificaciones presentaban daños estructurales irreversibles ocasionados por los sismos del 24 de junio, los cuales impactaron diversas zonas residenciales del país.

Técnicos de la DAEX coordinaron la implosión controlada para evitar colapsos espontáneos y despejar el área dentro del cronograma de recuperación urbana en la entidad guaireña.

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