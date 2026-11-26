Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) saludaron el lanzamiento del Plan Económico "Venezuela Renace", una propuesta del Ejecutivo Nacional enfocada en reactivar la economía y elevar el bienestar social venezolano.

​A través de sus canales oficiales en redes sociales, el Grupo BID señaló que dar a conocer este programa representa un paso relevante hacia una mayor transparencia y planificación económica del país.

"El Grupo BID está preparado para apoyar al pueblo venezolano, con un enfoque en dos áreas transversales: la estabilidad macroeconómica y la gestión del riesgo de desastres naturales, y tres prioridades: restablecer los motores del crecimiento, mejorar los servicios sociales para las poblaciones vulnerables y apoyar los esfuerzos de reconstrucción", expresó la entidad multilateral.

​Por su parte, el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, consideró que la difusión de la iniciativa abre una "oportunidad histórica" para encaminar la estabilidad económica y proyectar nuevas etapas de desarrollo nacional.

"Hoy miramos al país con ojos de esperanza... Todo nuestro equipo está a disposición del Gobierno y de los distintos sectores de Venezuela para aportar nuestras capacidades técnicas, financieras y de conocimiento, y acompañar los esfuerzos que permitan impulsar la recuperación y generar nuevas oportunidades para los venezolanos", afirmó Díaz-Granados.

​El programa fija metas concretas y verificables que apuntan a elevar de forma sostenida el ingreso de los trabajadores.

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