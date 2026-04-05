El mensaje de Delcy Rodríguez sobre la movilización en Semana Santa y el futuro de Venezuela

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Al cierre de la Semana Mayor 2026, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ofreció un balance positivo sobre la jornada nacional, destacando no solo el despliegue logístico sino el espíritu de paz que prevaleció en todo el territorio.

En un mensaje difundido en sus plataformas sociales, Rodríguez resaltó que estos días de asueto han servido para una movilización masiva de ciudadanos, quienes acudieron a playas, parques y espacios culturales en el territorio nacional.

Para la vicepresidenta, la ocupación de estos espacios públicos es un reflejo de la tranquilidad social que se vive actualmente.

Un llamado a la unión nacional

Más allá de la recreación, el mensaje central de la funcionaria se enfocó en la cohesión espiritual y política del país.

"Que este tiempo fortalezca la fe, la convivencia y la unión nacional para seguir avanzando hacia el futuro próspero de Venezuela", expresó.

Con estas declaraciones, el Ejecutivo vincula el éxito del operativo de seguridad y turismo con la meta de estabilidad económica y social para el resto del año, proyectando una visión de optimismo sobre el rumbo que toma la nación este 2026.