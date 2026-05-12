El ofrecimiento de María Corina a Delcy Rodríguez: ¿Puede haber transición?

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La dirigente opositora María Corina Machado habló este lunes sobre las posibilidades que, a su juicio, existen para que que se produzca una transición política en Venezuela, y el papel de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

Durante una entrevista por parte Christiane Amanpour en la cadena CNN, la periodista cuestionó directamente a Machado al ser consultada sobre si la mandataria venezolana es una figura de transición aceptable.

En respuesta, la opositora habló de las ventajas que obtendría la actual funcionaria si colabora con la restitución institucional. En tal sentido, señaló que Rodríguez "tendrá incentivos, y creo que es su última oportunidad de tener la posibilidad de ser reconocida como una figura que ayudó a una transición pacífica y ordenada a la democracia en Venezuela".

Machado sobre una posible fecha de elecciones

Respecto a una posible fecha de elecciones, la opositora rechazó la posibilidad de que se produzcan en 2029, y precisó que un proceso exitoso dependerá de los pasos administrativos en el Poder Electoral.

"En cuanto a los tiempos, el pueblo venezolano quiere elecciones lo antes posible. Desde una perspectiva técnica, se requieren entre siete y nueve meses una vez que se toma la decisión política de avanzar y se nombra un nuevo consejo electoral. Ese es un paso que debería darse lo antes posible", manifestó.

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