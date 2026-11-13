Empleados de la administración pública reciben el primer abono de los aguinaldos

Los empleados de la administración pública comenzaron a recibir el primer abono de los aguinaldos, una bonificación que se cancelará en dos partes y superará los 51 dólares entregados en 2025, informó el comisionado presidencial para la Constituyente y Consensos Laborales, Eduardo Piñate, aunque aún se desconoce la fecha del siguiente pago.

Este desembolso ocurre luego de que Venezuela registrara ingresos por 15.603 millones de dólares provenientes de la actividad petrolera y minera entre enero y noviembre de 2026, mientras que el Ejecutivo prepara los desembolsos de cierre de año, entre ellos el pago de los aguinaldos, según detalló el ministro del Poder Popular para la Comunicación, Miguel Pérez Pirela.

"El Ejecutivo se prepara ahora para los desembolsos de cierre de año, que corresponden al pago de los aguinaldos", señaló el ministro, a través de la red social X, al presentar el balance de ingresos y egresos publicado en el portal Transparencia Soberana.

¿A qué corresponden los ingresos?

Pérez Pirela detalló que 15.148 millones de dólares, equivalentes al 97,1% de los ingresos, corresponden a la venta de petróleo y sus derivados, mientras que el resto provino de otros productos básicos, combustible para aviones, gas y otras fuentes.

Asimismo, señaló que los egresos durante ese período sumaron 14.860 millones de dólares, lo que dejó un saldo de 742,9 millones.

Además, apuntó que “cada cifra publicada cuenta con un origen identificado y que se realizará una auditoría independiente sobre el manejo de los recursos de las operaciones internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV)”, al destacar que se pueden consultar los ingresos y egresos de los fondos soberanos en el portal Transparencia Soberana impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez.

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