El sector privado en Venezuela estima un avance del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 5% y 10% para 2027, a pesar de que el 43% de los ejecutivos prevé una inflación superior al 100%, según reveló la Encuesta Económica de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham).

El estudio, basado en consultas a 138 organizaciones nacionales y divulgado durante el foro "¿Cómo Presupuestar para el 2027?", detalla cómo las gerencias ajustan sus presupuestos y flujos de caja para el próximo ejercicio fiscal.

Protección de caja y manejo de divisas

Para evitar pérdidas por la diferencia entre tasas de cambio y el aumento de costos, el empresariado modifica la gestión de sus recursos líquidos mientras ejecuta sus planes comerciales, informó BancayNegocios.

De acuerdo con los datos difundidos por VenAmCham en sus plataformas digitales, el 51% de las compañías da prioridad a la acumulación de moneda extranjera en sus balances. Asimismo, el 21% de las firmas conserva dinero disponible de forma inmediata en divisas para garantizar la continuidad operativa.

Proyecciones de inflación y dólar

El reporte de la cámara binacional recoge las expectativas de los gerentes sobre el comportamiento de los indicadores monetarios al finalizar el próximo año.

En materia de costos, el 43% de los directivos encuestados calcula que el índice inflacionario estará por encima del 100 % a lo largo de 2027. En paralelo, la mediana de los pronósticos empresariales sitúa la cotización del dólar en 1.580 bolívares para el cierre de ese período.

Metas de crecimiento y ajuste comercial

A pesar del escenario monetario, las organizaciones consultadas en la Encuesta Económica de VenAmCham proyectan una subida en la actividad comercial y productiva.

El promedio de los directivos ubica el avance del Producto Interno Bruto (PIB) entre un 5% y un 10% para 2027. Según el informe de la institución, este repunte responde a los cambios internos de las compañías, que enfocan sus operaciones en segmentos de consumidores puntuales y mejoran la atención al público para asegurar ganancias.

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