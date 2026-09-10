Terremoto

Entregan más de 150 viviendas tras terremotos en Venezuela: detalles

Por Yasmely Saltos
Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 11:50 pm

El Gobierno nacional concretó un despliegue simultáneo en cinco entidades del país para la entrega formal de 151 nuevas soluciones habitacionales, destinadas a familias que quedaron en condición de vulnerabilidad tras los terremotos del pasado 24 de junio.

La actividad se ejecutó en el marco del Plan Venezuela Renace y fue encabezada desde el Distrito Capital por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

 Despliegue en Caracas 

  • Entrega en El Valle: La mandataria encargada lideró el otorgamiento de 10 apartamentos en la parroquia El Valle de Caracas, adjudicando viviendas dignas a 41 personas.

  • Balance Oficial: Rodríguez precisó que en los últimos tres meses la Gran Misión Vivienda Venezuela y las carteras de infraestructura han consolidado 528 soluciones habitacionales para la población damnificada por la contingencia telúrica.

El acto contó con la presencia de la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira, y la ministra para Hábitat y Vivienda, Paola Posani.

Distribución de Viviendas en el Interior del País

Las entregas descentralizadas permitieron la reubicación segura de 449 personas adicionales en cuatro estados:

  • Monagas: 80 viviendas adjudicadas.

  • Nueva Esparta: 32 viviendas adjudicadas.

  • Trujillo: 20 viviendas adjudicadas.

  • Carabobo: 9 viviendas adjudicadas.

  • Distrito Capital: 10 viviendas adjudicadas.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

AGRÉGANOS A TUS FUENTES PREFERIDAS

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América