Entregan más de 150 viviendas tras terremotos en Venezuela: detalles

El Gobierno nacional concretó un despliegue simultáneo en cinco entidades del país para la entrega formal de 151 nuevas soluciones habitacionales, destinadas a familias que quedaron en condición de vulnerabilidad tras los terremotos del pasado 24 de junio.
La actividad se ejecutó en el marco del Plan Venezuela Renace y fue encabezada desde el Distrito Capital por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Despliegue en Caracas
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Entrega en El Valle: La mandataria encargada lideró el otorgamiento de 10 apartamentos en la parroquia El Valle de Caracas, adjudicando viviendas dignas a 41 personas.
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Balance Oficial: Rodríguez precisó que en los últimos tres meses la Gran Misión Vivienda Venezuela y las carteras de infraestructura han consolidado 528 soluciones habitacionales para la población damnificada por la contingencia telúrica.
El acto contó con la presencia de la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira, y la ministra para Hábitat y Vivienda, Paola Posani.
Distribución de Viviendas en el Interior del País
Las entregas descentralizadas permitieron la reubicación segura de 449 personas adicionales en cuatro estados:
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Monagas: 80 viviendas adjudicadas.
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Nueva Esparta: 32 viviendas adjudicadas.
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Trujillo: 20 viviendas adjudicadas.
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Carabobo: 9 viviendas adjudicadas.
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Distrito Capital: 10 viviendas adjudicadas.
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