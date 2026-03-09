"Es un camino peligroso que solo alimenta el odio y la xenofobia": Yván Gil responde a las palabras del presidente de Chile sobre Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El canciller de la República, Yván Gil, respondió este domingo a las recientes declaraciones del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sobre Venezuela.

A través de sus canales oficiales, el canciller Gil aseguró que tales palabras de Kast sobre Venezuela y sus ciudadanos representan un "camino peligroso que solo alimenta el odio y la xenofobia".

Yván Gil responde a Kast

De acuerdo con el escrito del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, el presidente electo de Chile "debería actuar con mayor responsabilidad histórica".

Asimismo, resaltó que "Chile conoce muy bien, por su propia historia, las consecuencias de los discursos que buscan señalar a pueblos enteros como enemigos o culpables de los problemas internos".

En este sentido, resaltó que "acusar sin pruebas a Venezuela y estigmatizar a los venezolanos en Chile es un camino peligroso que solo alimenta el odio y la xenofobia".

Adicionalmente, Gil hizo énfasis en que "América Latina necesita líderes que construyan respeto entre los pueblos, no campañas de miedo contra ellos".

José Antonio Kast sobre Venezuela

El sábado 07 de marzo, luego de participar en la cumbre 'Escudo de las Américas', Kast respondió sobre la posibilidad de una intervención militar en Chile.

Según las declaraciones de Kast, "lo único que nosotros hemos visto en Chile es intervención militar de Venezuela en Chile, asesinando personas". Agregó que "pongo el foco ahí ¿Cómo evitamos que agentes extranjeros entren a Chile a asesinar personas?".

Al respecto, aseguró que "es una realidad en Chile (...) Lo que estamos viendo en Chile debería llamarnos la atención. Y cualquiera que quiera colaborar, lo vamos a recibir“.

En este sentido, Kast aclaró que en caso de permitir una intervención militar estadounidense en el país "tendrá que ser dentro de las normas que nos rigen en Chile".

