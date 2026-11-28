Laser Airlines anunció a través de sus redes sociales la reanudación de su conexión aérea entre Caracas y Bogotá a partir del 4 de enero de 2027, junto con una nueva frecuencia de los viernes hacia Santo Domingo desde el 15 de enero de 2027.

La ruta entre Caracas y Bogotá operará los lunes, miércoles y sábados con los vuelos QL2980 y QL2981, según los horarios difundidos por la compañía aérea.

Itinerarios y equipaje hacia Bogotá

Los lunes, el vuelo QL2980 despega de Caracas a las 16.30 y llega a Bogotá a las 17.10, mientras el QL2981 sale de Bogotá a las 18.30 y arriba a Caracas a las 21.10.

Los miércoles, el QL2980 parte de Caracas a las 15.30 y llega a Bogotá a las 16.10, y el QL2981 sale de Bogotá a las 17.30 para llegar a Caracas a las 20.10.

Los sábados, el QL2980 sale de Caracas a las 15.25 y aterriza en Bogotá a las 16.05, mientras el QL2981 despega de Bogotá a las 17.25 y llega a Caracas a las 20.05.

En esta ruta, la aerolínea contempla en clase turista una maleta de 23 kilogramos y un equipaje de mano de 8 kilogramos, y en clase business dos maletas de 23 kilogramos más un equipaje de mano de 8 kilogramos.

Nueva frecuencia a Santo Domingo

Para la conexión con Santo Domingo, Laser Airlines habilita una frecuencia los viernes desde el 15 de enero de 2027 mediante los vuelos QL2968 y QL2969.

El vuelo QL2968 sale de Caracas a las 09.00 y llega a Santo Domingo a las 10.30, y el retorno QL2969 parte de Santo Domingo a las 12.00 para arribar a Caracas a las 13.30.

Los boletos para ambas rutas se ofrecen a través del portal de la aerolínea, su canal de atención y agencias de viajes autorizadas.

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