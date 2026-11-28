María Corina Machado cumplió una jornada de visita y actividad pública en Araure, estado Portuguesa, donde recibió muestras de afecto y participó en un encuentro con ciudadanos y representantes de distintos sectores, según difundió la cuenta Comando ConVzla.

Durante su paso por la localidad portuguesa, la dirigente escuchó planteamientos y diagnósticos sobre la situación local y nacional en una convocatoria que reunió a más de 1.200 asistentes.

Planteamientos económicos y rol del Estado

En su intervención en Araure, María Corina Machado propuso abrir los mercados, eliminar los controles de precios y retirar trabas discrecionales a lo largo de la cadena productiva.

El planteamiento expone que el Estado debe concentrarse en garantizar la calidad, generar incentivos y acompañar las áreas donde la iniciativa privada no alcance a llegar.

La actividad contó con la presencia de productores agropecuarios y trabajadores de diversas áreas vinculadas al desarrollo económico, en una jornada centrada en el trabajo, el empleo y la producción.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube