Estado Mayor de Servicios Públicos se instala en Carabobo: acciones a ejecutar

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El Estado Mayor de los Servicios Públicos llegó al estado Carabobo para atender a las solicitudes de la población.

La instancia fue creada por la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez para atender a todo el país.

¿Qué hará la instancia en Carabobo?

De acuerdo a una nota de prensa la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios a cargo del ingeniero Juan José Ramírez, junto a las autoridades regionales encabezadas por el gobernador de la entidad, Rafael Lacava, articularán trabajos necesarios para garantizar los servicios clave como agua, electricidad, transporte, gas y telecomunicaciones.

¿Cuál es la problemática más fuerte en la entidad?

Justo cuando arrancó la ola de calor en el país, Carabobo se ha visto fuertemente afectado por cortes eléctricos constantes que afectan a sus habitantes.

Los reclamos en redes sociales por lo continuo y largo de los cortes, llamados Administración de Carga, ha llevado a las autoridades regionales a pronunciarse.

En sus últimos mensajes, Rafael Lacava ha dicho que se trata de un problema de generación eléctrica, además de una falla de turbina en Planta Centro.

La semana pasada, se desplegó el "Plan Cayapa" en la entidad, para atender las incidencias e interrupciones por fallas que puedan ocurrir. Sin embargo, el racionamiento se mantiene.

Los cortes eléctricos van de 3 a 6 horas continuas en turnos rotativos, lo que ha desencadenado bastante molestia en la población.