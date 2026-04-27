POR PLACA

Este es el cronograma de distribución de gasolina subsidiada del 27 de abril al 03 de mayo

Por Indira E. Crespo M.
Domingo, 26 de abril de 2026 a las 10:47 pm
Este es el cronograma de distribución de gasolina subsidiada del 27 de abril al 03 de mayo

Las autoridades competentes han oficializado el calendario de suministro de combustible bajo la modalidad de subsidio a través de la Plataforma Patria. El cronograma, que rige para la semana del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo, se organiza según el último número de la placa del vehículo.

El sistema busca optimizar la atención en las estaciones de servicio y garantizar el acceso ordenado al combustible en todo el territorio nacional.

Cronograma de distribución por placa:

  • Lunes 27 de abril: Terminales de placa 1 y 2.

  • Martes 28 de abril: Terminales de placa 3 y 4.

  • Miércoles 29 de abril: Terminales de placa 5 y 6.

  • Jueves 30 de abril: Terminales de placa 7 y 8.

  • Viernes 1° de mayo: Terminales de placa 9 y 0.

  • Sábado 2 de mayo: Terminales de placa 1 y 2.

  • Domingo 3 de mayo: Terminales de placa 3 y 4.

Información sobre el cupo mensual

Se recuerda a los ciudadanos que el cupo asignado a través de la Plataforma Patria se mantiene sin variaciones: los vehículos particulares disponen de un máximo de 120 litros mensuales, mientras que para las motocicletas el cupo es de 60 litros al mes.

Requisitos y recomendaciones

Para acceder al subsidio, es indispensable que los usuarios cuenten con saldo disponible en su Monedero Patria para el pago del monto correspondiente y que el vehículo esté debidamente registrado en el sistema. Se recomienda a la población acudir a las estaciones de servicio el día que le corresponda según su terminal de placa para evitar aglomeraciones innecesarias.

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