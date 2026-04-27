Este es el cronograma de distribución de gasolina subsidiada del 27 de abril al 03 de mayo

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Las autoridades competentes han oficializado el calendario de suministro de combustible bajo la modalidad de subsidio a través de la Plataforma Patria. El cronograma, que rige para la semana del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo, se organiza según el último número de la placa del vehículo.

El sistema busca optimizar la atención en las estaciones de servicio y garantizar el acceso ordenado al combustible en todo el territorio nacional.

Cronograma de distribución por placa:

Lunes 27 de abril: Terminales de placa 1 y 2 .

Martes 28 de abril: Terminales de placa 3 y 4 .

Miércoles 29 de abril: Terminales de placa 5 y 6 .

Jueves 30 de abril: Terminales de placa 7 y 8 .

Viernes 1° de mayo: Terminales de placa 9 y 0 .

Sábado 2 de mayo: Terminales de placa 1 y 2 .

Domingo 3 de mayo: Terminales de placa 3 y 4.

Información sobre el cupo mensual

Se recuerda a los ciudadanos que el cupo asignado a través de la Plataforma Patria se mantiene sin variaciones: los vehículos particulares disponen de un máximo de 120 litros mensuales, mientras que para las motocicletas el cupo es de 60 litros al mes.

Requisitos y recomendaciones

Para acceder al subsidio, es indispensable que los usuarios cuenten con saldo disponible en su Monedero Patria para el pago del monto correspondiente y que el vehículo esté debidamente registrado en el sistema. Se recomienda a la población acudir a las estaciones de servicio el día que le corresponda según su terminal de placa para evitar aglomeraciones innecesarias.

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