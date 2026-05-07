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En las próximas horas está prevista la asignación de una serie de pagos para el sector educativo venezolano.

Las asignaciones forman parte de la nómina directa que recibe el personal obrero, administrativo y docente de las diferentes casas de estudios.

Estos son los próximos pagos para el sector educativo: se acreditan en las cuentas nómina

Se trata de la primera quincena de mayo; hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado.

Tampoco se ha confirmado la aprobación por parte del Sistema Patria.

Sin embargo, se prevé que este pago comience a caer en las distintas cuentas nómina según el calendario de pagos habitual para el personal de los ministerios de Educación y Universitaria.

De igual modo, en las próximas horas, está previsto que el Ministerio para la Educación (Mppe) deposite pagos al personal administrativo y obrero.

Por otra parte, se debe recordar que recientemente fueron aprobados beneficios económicos destinados a la población en sectores clave de la administración pública a través de un bono que se suma al esquema integral actual.

Se trata del pago del Bono de Reconocimiento Profesional y Académico a trabajadores activos.

Los montos que reciben los beneficiarios varían según las instituciones para las cuales laboran y los cargos que desempeñan.

Entre los montos que circularon desde el pasado 30 de abril destacan los siguientes:

30.681,00 bolívares 57.953,00 bolívares 63.310,00 bolívares

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