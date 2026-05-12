Evalúan tarifa mínima para estacionamientos privados: diputado explica la propuesta

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Ante las constantes denuncias ciudadanas por el cobro excesivo de tarifas planas en estacionamientos privados, la Asamblea Nacional (AN) acelera las investigaciones para establecer un tabulador justo.

Las inspecciones y mesas de trabajo buscan concretar una estructura de cobro que proteja a los usuarios frente a tarifas que, en algunos casos, alcanzan hasta los ocho dólares por estancia sin importar el tiempo de uso.

En tal sentido, el diputado y miembro de la comisión investigadora, José Gregorio Correa, ofreció detalles a Noticiero Venevisión sobre los avances de las negociaciones, destacando que las conversaciones con el sector empresarial se encuentran en una fase adelantada.

"Yo creo que aquí lo más importante que nosotros tenemos que abordar es que tenga una gradualidad las tarifas. Esto no puede ser algo para que asfixie al empresariado, al dueño de estacionamiento, pero que tampoco perjudique al ciudadano que requiere del estacionamiento", declaró el diputado.

Se conoció que las mesas de diálogo cuentan con la participación del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) y representaciones del poder ciudadano.

Piden proteger a conductores que estacionan para visitas rápidas

Aunque Correa adelantó que las regulaciones en discusión podrían aplicarse inicialmente como un exhorto institucional a los establecimientos más que como una legislación estricta, hizo énfasis en la protección de quienes realizan visitas rápidas.

"Tiene que haber una tarifa mínima para el que tiene corto tiempo, inclusive buscar que los centros comerciales te sellen el ticket por determinada compra (...) o el tiempo corto, si es menos de 20 minutos pues no lo pagas y lo compensas con otro", detalló el diputado.

Proyectan modernización en la infraestructura y sistemas

Además del tema económico, el debate incluye la modernización de la infraestructura. Correa recordó la existencia de un proyecto de Sencamer, publicado en Gaceta Oficial, enfocado en optimizar la experiencia del usuario mediante sistemas automatizados.

El objetivo es que los recintos cuenten con indicadores de luces para los puestos vacíos, similar a los estándares de Estados Unidos y Europa, así como una correcta delimitación y pintura de los espacios.

Para continuar afinando estos lineamientos y lograr un acuerdo de precios en Caracas, se tiene prevista una reunión este miércoles entre la comisión de la AN y los dueños de estacionamientos: "A esto le falta todavía diálogo. Esto no puede ser una camisa de fuerza", concluyó el legislador.

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