Excarcelan a Daniel Echenagucia tras dos años detenido: esto se sabe sobre las medidas cautelares

El Programa para la Convivencia Democrática y la Paz anunció este sábado 14 de noviembre de 2026 la liberación del ciudadano Daniel Enrique Echenagucia, tras una recomendación oficial emitida para cambiar la cárcel por otras medidas de control.

Esta decisión se fundamenta en las acciones orientadas a impulsar la reconciliación nacional y la convivencia pacífica dentro del país.

La medida procesal se hizo efectiva luego de que los tribunales aceptaran la recomendación bajo las normas de las leyes venezolanas.

Liberación de Daniel Enrique Echenagucia

Los tribunales competentes aceptaron la propuesta del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz para liberar a Daniel Enrique Echenagucia, un italo-venezolano de 47 años. La decisión otorga medidas diferentes a la cárcel, permitiendo su salida en libertad conforme a las leyes del país.

"Dicha recomendación fue acogida por los órganos de justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 242, numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal, haciéndose efectiva su liberación este 14 de noviembre de 2026", expresó el comunicado.

Con este paso, las autoridades reafirman el compromiso gubernamental con la paz, el diálogo y el respeto al marco legal vigente.

Reclamos por el tiempo de reclusión de Daniel Enrique Echenagucia

Funcionarios de la Guardia Nacional (GNB), arrestaron a Echenagucia el 2 de agosto de 2024 en un punto de control en Valencia, estado Carabobo, sin mostrar una orden de captura. Su esposa, Marien Padilla, relató que la captura ocurrió frente a sus hijos y que durante las primeras horas la familia desconoció su ubicación.

​La salida de la cárcel de El Rodeo I llega dos meses después de los reclamos públicos del director de la organización Foro Penal, Alfredo Romero. El abogado denunció el 9 de septiembre que un tribunal contra el terrorismo negó el fin de su detención, a pesar de que el tiempo de espera superó el límite fijado por la ley.

​Dos meses antes, en abril, su madre María Milagros Vallenilla alertó sobre la pérdida de más de 30 kilos de peso y el deterioro físico de su hijo. La mujer explicó que Echenagucia padece asma crónica y permanecía en una celda pequeña con mucha humedad, junto a una letrina y expuesto al humo diario de la quema de basura.

Compromiso con la reconciliación nacional

El texto oficial publicado por el canciller Oliver Blanco, destacó que estas acciones buscan fomentar la reconciliación nacional y la convivencia pacífica. El gobierno ratifica su disposición al diálogo y al cumplimiento de las normas jurídicas nacionales.

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