Extienden plazo para evaluar postulaciones a Fiscal General y Defensor del Pueblo: aún no hay consenso

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Este martes, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad la extensión de una prórroga de 48 horas para la Comisión Especial encargada de evaluar las credenciales de los aspirantes a los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo.

En tal sentido, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, instruyó al presidente de la referida comisión, Giuseppe Alessandrello, activar de inmediato todos los mecanismos necesarios para culminar la evaluación de los perfiles ya consignados, y la incorporación de nuevas credenciales de venezolanos interesados en participar.

Una medida, que de acuerdo con Rodríguez, aplica la AN al no alcanzar un consenso para designar al nuevo Fiscal General y Defensor del Pueblo, pese a contar con 60 candidatos calificados.

Por lo que instó a profundizar el diálogo para alcanzar un acuerdo, ya que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no pretende imponer su mayoría legislativa en este proceso de selección.

Ley de Amnistía

El Poder Legislativo también aprobó una prórroga de 30 días para el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

“Para que esta comisión siga funcionando con plenitud (…) para que continúe profundizando en el proceso de convivencia democrática que ya hemos emprendido”, expresó Rodríguez.

Enfatizó que hasta la fecha se ejecutaron 8.084 libertades plenas tras estudio de los casos presentados.