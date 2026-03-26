EXTRAOFICIAL: ¿Habrá clases durante algunos días de Semana Santa? Esto es lo que sabe

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El Calendario Escolar correspondiente al período 2025 - 2026 establecido por el Ministerio de Educación, estipula que durante la Semana Santa los únicos días en los que no habrá clases son el jueves y viernes Santo (2 - 3 de abril).

Sin embargo, se pudo conocer de manera extraoficial, que las clases en todos sus niveles estarán suspendidas durante toda la Semana Mayor, tal y como ha ocurrido tradicionalmente. Incluso, algunas escuelas y liceos tendrán clases hasta este jueves 26 de marzo, según información recabada por nuestro equipo de prensa.

Los alumnos volverán a las aulas el próximo lunes 6 de abril.

Personal del Ministerio de Educación recibe pago de los cestatickets

El Ministerio para la Educación (MPPE) ha comenzado este 25 de marzo, la cancelación de la nómina y los cestatickets a todo su personal docente, administrativo y obrero.

Activan estos pagos a obreros y administrativos del sector educativo

Cestatickets: Bs 17.450

Pago de segunda quincena

Becas, guardería y otras bonificaciones

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