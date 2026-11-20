Al cumplirse 11 días desde que 37 efectivos castrenses recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, ubicado en el estado Miranda, iniciaran una huelga de hambre, sus parientes alertaron este viernes 20 de noviembre sobre el agudo desmejoramiento físico que atraviesan los detenidos, quienes demandan su liberación y el examen de sus causas judiciales.

Ante el peligro de cuadros clínicos severos derivados del ayuno prolongado, los allegados manifestaron profunda alarma y reclamaron a los organismos competentes el despliegue de asistencia sanitaria de carácter urgente.

En ese sentido, Eladia Vásquez, madre del militar Heverd David Glod Vásquez, expresó angustia por la supervivencia de su hijo y señaló que quienes sostienen la protesta permanecen desprovistos de atención clínica pese a su visible debilitamiento.

Descompensaciones físicas y reclamo de inclusión en el diálogo

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) confirmó que múltiples integrantes del grupo evidencian descompensaciones orgánicas tras más de una semana sin recibir alimentación, un cuadro que la organización cataloga como una amenaza directa contra su integridad y existencia.

La medida de protesta fue emprendida con el propósito de presionar para que los expedientes de los 37 uniformados sean integrados dentro de las agendas de discusión sobre presos políticos en Venezuela, en el marco de los actuales procesos de negociación y revisión de privaciones de libertad.

Asimismo, los huelguistas exigen su excarcelación plena junto con la liberación de todos los ciudadanos detenidos por razones políticas en el territorio nacional.

Frente a la criticidad del escenario, CLIPPVE demandó atención médica especializada de forma inmediata, el resguardo de la integridad física de los reclusos y su inclusión efectiva en los acuerdos de liberación:

“La indiferencia también pone en riesgo vidas”, enfatizó la organización al urgir a las autoridades a ejecutar acciones perentorias que eviten desenlaces irreversibles.