FANB desmantela campamento de minería ilegal en Amazonas: detalles del operativo

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Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) localizaron y destruyeron un campamento logístico utilizado para la minería ilegal en el municipio Atabapo, en el estado Amazonas tras una intervención de la Unidad de Reacción Rápida (URRA).

El procedimiento se realizó durante labores de patrullaje y escudriñamiento en la parroquia Yapacana, específicamente en el sector conocido como "Mata de Palma", una acción que forma parte de los despliegues de seguridad para la custodia de las reservas naturales en el sur de Venezuela.

Según la información difundida por la institución a través de su cuenta oficial en Instagram, los funcionarios detectaron un centro de operaciones ilícitas que contaba con diversos equipos técnicos e insumos químicos para la extracción de minerales en suelos protegidos.

Detalles del operativo en el sur de Venezuela

Durante la inspección del sitio, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, detalló la incautación de aproximadamente 880 litros de combustible (gasolina). Además, los uniformados decomisaron tres motobombas de 13 HP, una planta eléctrica con capacidad de 2500 Watts y un congelador de 270 litros, elementos que permitían la permanencia de personas en la zona selvática.

El reporte oficial técnico incluyó el decomiso de materiales adicionales como mangueras de succión y alfombras tipo tamiz. Al verificar que estos componentes fomentaban la "depredación del ecosistema y violaban el ordenamiento jurídico territorial", las autoridades militares procedieron con la aplicación de la Ley Penal del Ambiente.

Motivos del desmantelamiento

Posteriormente, la FANB realizó la incineración total de los equipos de manera inmediata en el lugar del hallazgo. El organismo precisó que las maniobras son ejecutadas bajo las misiones de seguridad y defensa nacional, las cuales están orientadas a la protección de las reservas naturales, además de inhabilitar la capacidad logística de los grupos dedicados a la minería no autorizada.

Tras finalizar la destrucción del campamento en el sector "Mata de Palma", la institución notificó el procedimiento al Ministerio Público para iniciar los trámites legales correspondientes. El general Hernández Lárez enfatizó que estas acciones se mantendrán de forma continua en el estado Amazonas.

"El Estado venezolano reafirma así su compromiso en el combate frontal contra las actividades mineras prohibidas que atentan contra la soberanía y la integridad ambiental de la nación", concluyó el comandante estratégico operacional mediante los canales informativos de la FANB.

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